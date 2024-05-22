22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de tefecilik operasyonunda 40 gözaltı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
ABONE OL
İzmir’de tefecilik operasyonunda 40 gözaltı

İzmir'de maddi olarak zor durumda olan kişilere yüksek faizle para verip borçlandırarak haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör