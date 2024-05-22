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Bartın'da kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Bartın’da kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler

Bartın'da bir kişi, çalıştığı kahvehaneyi basan şahıslar tarafından darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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