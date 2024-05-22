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Sivas'ta arızalanan kamyonetle ilgilenirken canından oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Sivas’ta arızalanan kamyonetle ilgilenirken canından oldu

Sivas’ta bir vatandaş, arızalanan aracıyla ilgilendiği sırada kontrolden çıkarak karşı şeride geçen başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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