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Kocaeli'de İcra memurunu silahla yaralayan avukat: "Kendisini cezalandırmak istedim"

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Kocaeli’de İcra memurunu silahla yaralayan avukat: Kendisini cezalandırmak istedim

Kocaeli'de dosyadan haksız şekilde kendisini azlettirdiği iddiasıyla icra memurunu tabancayla yaralayan avukat, "Suç işledim ama öldürmeye teşebbüs etmedim. Kendisini cezalandırmak istedim. Bana şans tanıyın, adalet istiyorum. 17 aydır basit yaralama sebebiyle tutukluyum" dedi.

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