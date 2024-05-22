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Silahlı yaralama şüphelisi kıskıvrak yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Silahlı yaralama şüphelisi kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde iki gün önce meydana gelen silahlı yaralama şüphelisi, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Öte yandan yakalanan şüphelinin 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

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