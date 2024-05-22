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Nemrut'un ayıları kış uykusundan uyandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Nemrut’un ayıları kış uykusundan uyandı

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ve kış uykusundan uyanan ayılar, bölgeye giden bir grup doğasever tarafından görüntülendi.

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