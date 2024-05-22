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Asırlık lezzetler Külliye’den dünyaya açılacak

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Asırlık lezzetler Külliye’den dünyaya açılacak

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde bugün açılacak olan “Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı” temalı sergiyle Türkiye’nin eşsiz lezzetleri dünyaya tanıtılacak. Sergide Türkiye’nin 7 bölgesinin sahip olduğu kültürel miras beş duyuya hitap edecek şekilde sunulacak

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