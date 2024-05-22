22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
ABONE OL
Rize’de trafikte silahlı ’yol verme’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde 'yol verme' nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ait görüntüler, sokakta seyreden bir başka minibüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari araç sürücüsünün, minibüsü geçip yolda durması, minibüsten inen sürücünün hafif ticari araca yönelmesi sonrası kendisine ateş açılması ve minibüs sürücüsünün belinden çıkardığı tabancayla karşılık verdiği anlar yer aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör