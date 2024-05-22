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Samsun'da kan donduran vahşet! Husumetlisine çay ocağında kurşun yağdırdı: Tam 13 yerinden...

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Samsun’da kan donduran vahşet! Husumetlisine çay ocağında kurşun yağdırdı: Tam 13 yerinden...

Kan donduran cinayet Samsun'un Canik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetli olduğu S.T.'nin silahlı saldırısına uğradı. S.T. tabancayla Cerrah'a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Vücuduna 13 mermi isabet eden Cerrah kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Korku dolu olay,akşam saatlerinde Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46'ncı sokakta meydana geldi.

HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRSINA UĞRADI
İddiaya göre, Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetli olduğu S.T.'nin silahlı saldırısına uğradı.


S.T. tabancayla Cerrah'a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı.


VÜCUDUNA 13 MERMİ İSABET ETTİ
Vücuduna 13 mermi isabet eden Cerrah kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Asım Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polis, S.T.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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