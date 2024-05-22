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Gaziantep'te sahtecilik operasyonu! 17 zanlı tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Gaziantep’te sahtecilik operasyonu! 17 zanlı tutuklandı

Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.İşte de

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