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Resilient Lady, Bodrum’a geldi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Resilient Lady, Bodrum’a geldi

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre genişliğindeki 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, 2 bin 355 yolcuyla Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

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