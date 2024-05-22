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Manavgat'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Manavgat’ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Manavgat ilçesinde yapımına başlanan 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi inşaatında elektrik çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu işçi, hastanede yaşamını yitirdi.

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