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Mersin'de menşei belirsiz 500 kilo et ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Mersin’de menşei belirsiz 500 kilo et ele geçirildi

Mersin'de zabıta ekiplerince yapılan çalışmada, menşei belirsiz 500 kilogram et ele geçirilerek imha edildi.

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