22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Aksaray'da çaldığı motosikletle kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
ABONE OL
Aksaray’da çaldığı motosikletle kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Aksaray’da çaldığı motosikletle giderken "dur" ihtarına uymayan şüpheli ile polisin kovalamacası kameralara yansıdı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alınırken motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör