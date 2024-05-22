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Bitlis'i sağanak ve dolu vurdu: Araçlar hasar gördü

ahaber.com.tr İHA AA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Bitlis’i sağanak ve dolu vurdu: Araçlar hasar gördü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyülüğündeki dolu nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından akşam saatlerinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlarda hasara sebep olurken cadde ve sokaklar ise beyaza büründü.

SU BİRİKİNTİLER OLUŞTU

Cumhuriyet Caddesi'nin bazı bölgelerinde sağanak ve dolu nedeniyle oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı. Vatandaşlar, yağıştan korunmak için saçakların altına ve iş yerlerine sığındı.

Yağış nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri, suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, 10 iş makinesi ve 55 personelle cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etme ve tıkanan mazgalları açma çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

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