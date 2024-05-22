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Çanakkale'de korkunç ölüm! 15 yaşındaki gencin motosikleti sonu oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Çanakkale’de korkunç ölüm! 15 yaşındaki gencin motosikleti sonu oldu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde motosikleti ile seyir halinde olan 15 yaşındaki Ege Zengin, kontrolü kaybetti ve feci kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zengin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza saat 22.40 sıralarında Bayramiç-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. 17 TG 632 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Ege Zengin, motosikletin kontrolünü kaybetmesiyle düştü.

15 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Ege Zengin, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafasından yaralanan Ege Zengin hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Acı haber hastane önünde bekleyen Ege Zengin'in ailesine bildirildi. Ege Zengin'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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