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İzmir'de adada bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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İzmir’de adada bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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