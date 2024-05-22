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Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Çorum’da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı

Çorum'da üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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