Danıştay’dan terör suçu için emsal karar: Kamu görevine geri dönemeyecekler

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi yapılarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen bir kamu görevlisi, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurdu.

KOMİSYON BAŞVURUYU REDDETTİ



Sabah'ın haberine göre komisyon, başvurunun reddine karar verdi. Göreve iade talebiyle İdare Mahkemesi'ne ve sonrasında istinaf mahkemesine yapılan başvurusu da reddedilen davacı, istinaf mahkemesinin kararını temyiz etti.

HAGB KARARI VERİLMESİ KİŞİNİN ALEYHİNE VEYA LEHİNE SONUÇ DOĞURMAZ



Temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay 5. Dairesi, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan yapılan yargılama neticesinde hapis cezasıyla cezalandırılan ve etkin pişmanlıktan faydalanan davacı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının lehine veya aleyhine bir sonuç doğurmayacağını vurguladı.