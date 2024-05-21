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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın cenazesi Tahran’da toprağa verilecek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın cenazesi Tahran’da toprağa verilecek

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın cenazesinin perşembe günü Tahran’da toprağa verileceği duyuruldu.

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