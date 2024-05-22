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Bu bitkilerin olduğu yere sivrisinek girmiyor! Hepsi kaçacak yer arayacak...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Bu bitkilerin olduğu yere sivrisinek girmiyor! Hepsi kaçacak yer arayacak...

Kimyasal sinek kovucuları kullanmak yerine, sağlığınızı riske atmadan doğal yöntemlerle aynı etkiyi elde edebilirsiniz! İşte bulunduğunuz yere sinek veya böcek sokmayan 15 bitki...

Bazı bitkiler, doğal olarak sinek ve böcekleri uzak tutabilen özelliklere sahiptir. Sizlere önereceğimiz bu bitkiler hem bahçe hem de iç mekanlarda sinek ve böceklerle mücadelede etkili olabilir.

Lavanta: Lavanta, hoş kokusuyla sinekleri ve böcekleri uzak tutar. Ayrıca, lavanta yağı da sinek kovucu olarak kullanılabilir.

Nane: Nane bitkisi, güçlü bir kokuya sahiptir ve sineklerin hoşlanmadığı bir koku olarak bilinir.

Biberiye: Biberiye bitkisi, sinekleri ve diğer haşereleri uzak tutan uçucu yağlar içerir.

Fesleğen: Fesleğen bitkisinin kokusu, sinekleri ve böcekleri kovabilir.

Kedi Nanesi: Kedi nanesi bitkisi, sineklerin hoşlanmadığı bir koku yayarak onları uzak tutabilir.

Sarımsak: Sarımsak, sinekleri ve diğer böcekleri uzak tutan güçlü bir kokuya sahiptir.

Defne: Defne yaprakları, sinekleri ve böcekleri uzaklaştırıcı bir koku yayabilir.

Karanfil: Karanfil çiçekleri, sinekleri uzak tutan güçlü bir kokuya sahiptir.

Beyaz Sarımsak: Beyaz sarımsak, sinekleri uzaklaştıran bir kokuya sahiptir.

Mürver: Mürver ağacı, sinekleri ve böcekleri uzak tutabilir.

Kekik: Kekik bitkisi, sineklerin hoşlanmadığı bir koku yayabilir.

Çin Gülü: Çin gülü bitkisi, sinekleri ve böcekleri uzaklaştırıcı özelliklere sahip olabilir.

Nar: Nar ağacı, sinekleri ve böcekleri uzaklaştırıcı özelliklere sahiptir.

Çörekotu: Çörekotu tohumları, sineklerin hoşlanmadığı bir koku yayabilir.

Fındık: Fındık ağacı, sinekleri ve böcekleri uzak tutabilir.

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