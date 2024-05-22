Bu bitkilerin olduğu yere sivrisinek girmiyor! Hepsi kaçacak yer arayacak...

Lavanta: Lavanta, hoş kokusuyla sinekleri ve böcekleri uzak tutar. Ayrıca, lavanta yağı da sinek kovucu olarak kullanılabilir.

Nane: Nane bitkisi, güçlü bir kokuya sahiptir ve sineklerin hoşlanmadığı bir koku olarak bilinir.

Biberiye: Biberiye bitkisi, sinekleri ve diğer haşereleri uzak tutan uçucu yağlar içerir.

Fesleğen: Fesleğen bitkisinin kokusu, sinekleri ve böcekleri kovabilir.

Kedi Nanesi: Kedi nanesi bitkisi, sineklerin hoşlanmadığı bir koku yayarak onları uzak tutabilir.

Sarımsak: Sarımsak, sinekleri ve diğer böcekleri uzak tutan güçlü bir kokuya sahiptir.

Defne: Defne yaprakları, sinekleri ve böcekleri uzaklaştırıcı bir koku yayabilir.