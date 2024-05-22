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11 düzensiz göçmen yakalandı! Edirne ve Kırklareli'nde tespit edildi...

Giriş Tarihi: 22.05.2024
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11 düzensiz göçmen yakalandı! Edirne ve Kırklareli’nde tespit edildi...

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

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