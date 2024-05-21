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Vücudunuzun Gizli Mesajlarını Çözün! Vücudunuz Size Aslında Fısıldıyor! İşte Bazı Yiyecekleri Canınızın Çekmesinin Nedeni

Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Vücudunuzun Gizli Mesajlarını Çözün! Vücudunuz Size Aslında Fısıldıyor! İşte Bazı Yiyecekleri Canınızın Çekmesinin Nedeni

Yiyecek istekleri her zaman masum olmayabilir. Stres, besin eksikliği veya başka sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilirler. Peki, canınızın hangi yiyecekleri çekmesi ne anlama geliyor?

Hepimizin zaman zaman aklına takılan ve ne pahasına olursa olsun yemek istediğimiz yiyecekler vardır. Bu istekler her ne kadar masum görünse de aslında stres, besin eksikliği veya başka sağlık sorunlarının bir göstergesi olabilir. Peki, hangi yiyecek istekleri ne anlama geliyor?

Baharatlı Yiyecekler: Metabolizmanızı hızlandırmanın yanı sıra kapsaisin adı verilen bir bileşen içeren baharatlı yiyecekler, eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye ve hatta migreni dindirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle stresliyken farkında olmadan baharatlı yiyeceklere yönelebilirsiniz.

Bitter Çikolata: Bazı bitter çikolatalar bir kutu koladan bile daha fazla kafein içerir. Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak uyanıklık ve enerjinizi artırır. Yorgun ve uykulu hissettiğinizde, daha üretken olabilmek için canınızın çikolata çekmesi bu nedenle normaldir.

Fıstık Ezmesi: Fıstık ezmesi, kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan bir bileşen içerir ve besin açısından oldukça zengindir. Fıstık ezmesi isteğiniz, protein, antioksidan, yağ, demir, magnezyum ve kalsiyum eksikliğinin bir göstergesi olabilir.

Buz: Buz yeme isteği genellikle demir eksikliği ile ilişkilendirilir. Bu isteğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, demir eksikliği anemisi olan kişilerde buz çiğnemenin uyanıklığı artırabileceği düşünülmektedir.

Hamur İşleri: Hamur işleri karbonhidrat bakımından oldukça zengindir. Bir dilim pasta yedikten sonra doygunluk hissetmeniz normaldir çünkü bu kadar çok kalori size hızlı bir şekilde enerji verir. Ekmek, kek veya makarna isteğiniz, krom veya nitrojen eksikliği yaşıyor olabileceğiniz anlamına da gelebilir. Bazı araştırmacılar, karbonhidrat yeme isteğini düşük ruh hali ve stres ile de ilişkilendirir.

Et ve Hamburger: Canınız aniden hamburger çektiyse, muhtemelen kırmızı et isteğidir. Kırmızı et protein bakımından oldukça zengindir ve protein eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Ayrıca demir, çinko ve B vitamini de içerir.

Soda: Susadığınızda su yerine gazlı içecekleri tercih etmeniz sadece bir zevk meselesi gibi görünse de soda, kemiklerinize zarar vererek kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin vücudunuzdan atılmasına neden olan fosforik asit içerir.

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