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Şehirlerin telefon kodları neye göre belirleniyor? Öğrenince şaşıracaksınız!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Şehirlerin telefon kodları neye göre belirleniyor? Öğrenince şaşıracaksınız!

Her şehir için belirlenen telefon kodları, sabit hatları birbirinden ayırmamızı sağlar ve iletişim ağının düzenlenmesine yardımcı olur. Ancak bu kodların nasıl belirlendiği genellikle merak konusudur. Aslında, bu kodların öylesine seçilen numaralar olmadığını bilmek önemlidir; çünkü bu kodlar, çok eskilere dayanan bir mantıkla belirlenir.

Sabit telefon hatlarında kullanılan kodlar, şehirleri belirleme amacıyla verilir ve birbirinden bağımsız ve karmaşık bir sistemle belirlenir. Bu kodlama sistemi, telefon altyapısının etkili bir şekilde organize edilmesini sağlar ve iletişimin düzenlenmesine yardımcı olur.

Her şehrin kendine özgü bir telefon koduna sahip olduğu genel bir bilgidir, ancak bu kodların nasıl belirlendiği veya neden belirlendiği hakkında pek çok kişinin bilgisi yoktur. Aslında, bu telefon kodları, oldukça mantıklı bir dayanak ile belirlenmiş ve zaman içinde evrimleşmiştir.

Telefon kodlarının kökeni, kadranlı telefonların icat edildiği zamana kadar uzanır. Kadranlı telefonlar, numaraların çevrildiği dönemde her şehir veya bölge için farklı bir telefon numarası atanmasını gerektiriyordu. Bu nedenle, telefon kodları, her şehir veya bölgenin kendine özgü bir tanımlayıcıya sahip olmasını sağlayarak iletişimi kolaylaştırdı.

MEĞERSE ŞEHİR KODLARI...

Telefon şehir kodları tuşlu telefonlara geçilmeden önce kurulan bir sistemdi. Bu sistem aslında kadranlı telefonlar esas alınarak geliştirilmişti.

Kadranlı yani çevirmeli olan telefonlarda çevirme süresi her numara arasında birbirinden farklı olduğundan ve bunun kolay ve daha kısa süreli olması düşünülerek şehir kodları oluşturulmaya başlandı.

Tamamen süre düşünülerek yapılan bu kodlama sisteminin genellikle birbirine yakın olan sayılardan oluşmasının sebebi ise kodların hızlı çevrilmesini sağlamaktı.

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