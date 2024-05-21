Şehirlerin telefon kodları neye göre belirleniyor? Öğrenince şaşıracaksınız!

Her şehrin kendine özgü bir telefon koduna sahip olduğu genel bir bilgidir, ancak bu kodların nasıl belirlendiği veya neden belirlendiği hakkında pek çok kişinin bilgisi yoktur. Aslında, bu telefon kodları, oldukça mantıklı bir dayanak ile belirlenmiş ve zaman içinde evrimleşmiştir.

Telefon kodlarının kökeni, kadranlı telefonların icat edildiği zamana kadar uzanır. Kadranlı telefonlar, numaraların çevrildiği dönemde her şehir veya bölge için farklı bir telefon numarası atanmasını gerektiriyordu. Bu nedenle, telefon kodları, her şehir veya bölgenin kendine özgü bir tanımlayıcıya sahip olmasını sağlayarak iletişimi kolaylaştırdı.