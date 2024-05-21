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İzmir'de kumar oynarken yakalanan 186 kişiye para cezası uygulandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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İzmir’de kumar oynarken yakalanan 186 kişiye para cezası uygulandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki işletmede kumar oynarken yakalanan 186 kişiye, toplam 1 milyon 195 bin 50 lira ceza verildi. Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

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