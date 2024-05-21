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Son dakika | 6 yaşındaki çocuğa motosikletle çarpıp kaçan sürücü yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Son dakika | 6 yaşındaki çocuğa motosikletle çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, 19 Mayıs günü 6 yaşındaki bir erkek çocuğuna çarpıp kaçan motosikletli sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

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