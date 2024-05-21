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İzmir'deki terör operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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İzmir’deki terör operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP-C/MLKP'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı.

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