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Hatay Beytüşşebap ilçesinde dev kanyon ve şelale havadan görüntülendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Hatay Beytüşşebap ilçesinde dev kanyon ve şelale havadan görüntülendi

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan korku filmlerini aratmayan mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlara ait tapulu arazide bulunan mağara, macera severler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

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