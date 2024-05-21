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Sivas'ta “İris” fotoğrafçılığı ilgi görüyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Sivas’ta “İris” fotoğrafçılığı ilgi görüyor

İnsanların parmak izleri gibi eşsiz olan ve kişileri diğerlerinden ayıran 'iris' fotoğrafı, son zamanlarda büyük ilgi görüyor.

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