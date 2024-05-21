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Hamam böcekleri dünyaya nasıl yayıldı? Dikkat çeken araştırma

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Hamam böcekleri dünyaya nasıl yayıldı? Dikkat çeken araştırma

Dünyanın nerdeyse her yerinde görülen "Blattella germanica" türü hamam böceklerinin yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan "Blattella asahinai" türüne benzer gen yapısına sahip olduğu belirtildi.

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