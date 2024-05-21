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Aksaray'da ruhsatsız tabanca ile yakalandı, kelepçe takılınca gülerek polis aracına gitti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Aksaray’da ruhsatsız tabanca ile yakalandı, kelepçe takılınca gülerek polis aracına gitti

Aksaray’da ruhsatsız tabancayla polise yakalanan sürücü önce basın mensuplarına, “Ağabey çekmesen” dedi, ardından kelepçe takılınca başına kapüşonu çekip gülerek polis aracına gitti.

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