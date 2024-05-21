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THY'nin Kabil uçuşları yeniden başladı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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THY’nin Kabil uçuşları yeniden başladı

Türk Hava Yolları, bir süre önce ara verdiği Afganistan'ın Kabil şehrine seferlerinin yeniden başladığını duyurdu. Seferlerin salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri karşılıklı olarak icra edileceği öğrenildi.

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