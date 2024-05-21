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Samsun'da belediye binasında yangın! Arşiv odasında hasar oluştu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Samsun’da belediye binasında yangın! Arşiv odasında hasar oluştu

Samsun'un merkez Tekkeköy Belediyesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü ancak alevler arşiv odasında hasara neden oldu.

Tekkeköy Belediyesi'nin bodrum katında, evrak arşiv kayıtlarının tutulduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

ARŞİV ODASINDA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evrak arşiv odasında hasara yol açtı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından belediye binasında incelemelerde bulundu.

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