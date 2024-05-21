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Fırat Nehri'nde korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Fırat Nehri’nde korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

Elazığ’ın Keban ilçesinde, balıkçılar suda hareketsiz yatan birini gördü. Durumun ekiplere bildirilmesinin ardında olay yerine gelen sağlık ekipleri Fırat Nehri üzerindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi fark edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre cesedin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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