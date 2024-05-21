Fırat Nehri’nde korkunç olay! Erkek cesedi bulundu

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre cesedin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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