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Diyarbakır’da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Diyarbakır’da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

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