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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı kaza yaptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı kaza yaptı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı kaza yaptı. Kaza sırasında Bakan Tekin'in araçta bulunmadığı öğrenildi.

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