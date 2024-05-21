21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Hatay'ın lezzet çarşısı tamamlanmak üzere

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
Hatay’ın lezzet çarşısı tamamlanmak üzere

Depremlerin yıkıma neden olduğu gastronomi kenti Hatay'da, tescilli yiyeceklerin sunulacağı restoranları buluşturacak Hatay Lezzetleri Çarşısı'nın temmuzda hizmete açılması hedefleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör