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Motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar

Seyir halindeyken trafik ekiplerini karşısında gören motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı. Üzerinde plaka bulunmayan ve gelişigüzel boyandığı belirlenen motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olarak arandığı belirlendi.

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