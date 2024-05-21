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Manavgat'ta otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Manavgat’ta otomobilin arka tamponuna çarpan motosiklet sürüklendi: O anlar kamerada

Manavgat çevre yolunda motosikletin aynı istikamette seyir halindeki otomobilin arka tamponuna çarparak sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

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