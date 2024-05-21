21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Sultangazi'de servis aracı ile parktaki şev taşlarını böyle çaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
İstanbul Sultangazi’de servis aracı ile parktaki şev taşlarını böyle çaldı

Sultangazi'de bir kişi, parktaki şev taşlarını çalarak servis aracına yükleyip oradan ayrıldı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızlık anını kayda alan vatandaş, "Kahvede taş çalıyorlar ama parktan nasıl taş çalıyorlar onu da ilk defa görmüş oldum" diye tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör