Kayseri’de taziye dönüşü facia! 5 sağlık çalışanı yaralı

YARALILAR SAĞLIK ÇALIŞANI ÇIKTI

Kazada yaralıların hafif ticari araç içerisinde bulunan ve Avanos Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı Ş.D., A.Ö, F.Ç., N.B, E.D.İ. oldukları öğrenildi. 3 gün önce Nevşehir'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğun ailesine taziye ziyareti için Kayseri'ye giden 5 sağlık çalışanının Nevşehir'e dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.