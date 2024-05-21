Kayseri'de taziye dönüşü facia! 5 sağlık çalışanı yaralı
Kayseri-Nevşehir karayolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek, taziyeden dönen sağlık çalışanlarının bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 18.30 sularında Nevşehir Kayseri il sınırı Kayseri İncesu ilçesine bağlı Garipçe mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametinden Kayseri'ye seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 44 ACH 039 plakalı tır, Garipçe mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 50 ADJ 649 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
YARALILAR SAĞLIK ÇALIŞANI ÇIKTI
Kazada yaralıların hafif ticari araç içerisinde bulunan ve Avanos Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı Ş.D., A.Ö, F.Ç., N.B, E.D.İ. oldukları öğrenildi. 3 gün önce Nevşehir'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğun ailesine taziye ziyareti için Kayseri'ye giden 5 sağlık çalışanının Nevşehir'e dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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