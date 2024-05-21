Denizli'de şap alarmı! 20 mahalle karantinaya alındı
Denizli'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle kaymakamlıktan açıklama geldi. Çal'da 17 ve Bekilli ilçesinde de 3 olmak üzere toplam 20 mahalle karantinaya alındığını duyuran kaymakamlık vatandaşların tedbirlere uyması konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtildi.
Çal Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Akkent Mahallesi'nde şap hastalığına rastlandığı açıklandı. Vatandaşların konulan tedbirlere uyması gerektiği ve dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Akkent, Hançalar, Alfaklar, Hüseyinler, İsmailler, Şapçılar, Kocaköy, Süller, Bahadınlar, Sazak, Develler, Çalkuyucak, Çalçakırlar, Selcen, Kabalar, Yeşilyurt, Ortaköy mahallelerimizde ve Bekilli ilçesi Yenimahalle, Bahçeli ve Yahyalar mahallerinde 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/1 sayılı İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı'yla hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Yeni alınacak İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararına kadar bu mahallerde hayvan giriş çıkışı yasaktır. Tedbirlerin dikkatlice uygulanmasını ve takip edilmesini dikkatlerinize sunarız" denildi.
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