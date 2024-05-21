Kayseri’de feci kaza! İki kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı





İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, S.G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü M.Y.A. ve diğer araçtaki Y.G, M.M.S. ve Ö.G, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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