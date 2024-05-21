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Kırklareli’nde 51 kaçak göçmen yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Kırklareli’nde 51 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde dur ihtarına uymayan kamyonette 51 kaçak göçmen yakalanırken 2 şüpheli gözaltına alındı.

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