Kadıköy’de pitbull dehşeti! Kediyi parçaladı

Olay, 19 Mayıs Pazar günü saat 15.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.İ.'nın ağızlıksız gezdirdiği yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Köpeği gezdiren M.K.İ. ve sokakta bulunan vatandaşlar köpeği tekmeleyerek kediyi kurtarmaya çalıştı. Saldırı sonucu kedi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da tedirginlik yaşadı. Köpek, polis ekipleri tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

PİTBULLUN KEDİYE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Köpeğin kaldırımdaki kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ağızlıksız şekilde gezdirilen Pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine saldırdığı, ardından köpeği gezdiren ve çevredeki vatandaşların kediyi kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Bir vatandaş ise cep telefonu ile saldırı sonrasını telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, yerlerin ve köpeğin ağız çevresinin kanlar içinde olduğu görüldü. Diğer taraftan da köpeğin yanında bulunan iki kişinin kaçmaması için vatandaşların etrafını sardığı anlar yer aldı.