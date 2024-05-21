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Kadın doğum doktorunun başına gelenler çileden çıkardı! 21 milyon liralık tazminat şoku

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Kadın doğum doktorunun başına gelenler çileden çıkardı! 21 milyon liralık tazminat şoku

Ülkemizde bir kadın doğum uzmanı, Down sendromlu bir çocuğun doğmasına sebep olduğu iddiasıyla yerel mahkeme tarafından 21 milyon lira tazminata çarptırıldı. İtiraz eden doktor “Bu parayı ömür boyu çalışsak ödeyemeyiz” dedi.

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