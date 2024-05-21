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Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları Resmi Gazete'de

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları Resmi Gazete’de

Türkiye şeker sektöründe 2024-2025 pazarlama yılına ait kotalar belirlendi. Buna göre A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton olurken, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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