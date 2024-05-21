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Kocaeli'nde birlikte alkol aldıkları genç kızı, cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince boynuna ip bağlayıp öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Kocaeli’nde birlikte alkol aldıkları genç kızı, cinsel ilişki teklifini kabul etmeyince boynuna ip bağlayıp öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cinsel ilişki teklifini kabul etmediği şahıs tarafından trafik kazası süsü verilerek öldürülen 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

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