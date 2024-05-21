Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Çatı alev alev yandı
Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı için boşaltılan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
1 SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonunda söndürmeyi başardı.
'TİNERCİLER GİRİP YAKIYOR'
Esnaf Yavuz Özkaya, "Burada bir sürü bina yıkılıyor. Bir tek burası değil, burada var, yukarıda var, her yerde yıkılacak. Boş niye bekletiliyor? Bakın şu anda benim aracım tam önünde. Yani herhangi bir şey olsa, bir can kaybı olsa nasıl olacak? Yani mümkün değil, böyle bir kanun olmaz. İçi boşaldı, hemen yıkacaklar. Giriyor tinerciler, giriyor başıboş insanlar yakıyor. Yan binaya sıçrasa orada insanlara bir şey olsa ne olacak? Kadıköy'ün göbeği burası. Burada ilgililer gelip hiçbiri mi ilgilenmiyor? Yani burada gelip de bu kadar insanların yaşadığı bir yerde böyle etrafını bir demir çevirip, sadece demirle kapatıp sorun çözüldü mü oluyor yani?" dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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