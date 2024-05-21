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Kadıköy'de 5 katlı binada yangın! Çatı alev alev yandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Kadıköy’de 5 katlı binada yangın! Çatı alev alev yandı

Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı için boşaltılan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi Teyfik Gelenbe Sokak'ta saat 21.30'ta yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılacağı için boşaltılan 5 katlı binada madde bağımlıları yangına neden oldu. Alevler bir anda büyüyerek tüm çatıyı sardı.

1 SAATİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen çatıyı yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonunda söndürmeyi başardı.

'TİNERCİLER GİRİP YAKIYOR'

Esnaf Yavuz Özkaya, "Burada bir sürü bina yıkılıyor. Bir tek burası değil, burada var, yukarıda var, her yerde yıkılacak. Boş niye bekletiliyor? Bakın şu anda benim aracım tam önünde. Yani herhangi bir şey olsa, bir can kaybı olsa nasıl olacak? Yani mümkün değil, böyle bir kanun olmaz. İçi boşaldı, hemen yıkacaklar. Giriyor tinerciler, giriyor başıboş insanlar yakıyor. Yan binaya sıçrasa orada insanlara bir şey olsa ne olacak? Kadıköy'ün göbeği burası. Burada ilgililer gelip hiçbiri mi ilgilenmiyor? Yani burada gelip de bu kadar insanların yaşadığı bir yerde böyle etrafını bir demir çevirip, sadece demirle kapatıp sorun çözüldü mü oluyor yani?" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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