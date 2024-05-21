Kadıköy’de 5 katlı binada yangın! Çatı alev alev yandı

'TİNERCİLER GİRİP YAKIYOR'

Esnaf Yavuz Özkaya, "Burada bir sürü bina yıkılıyor. Bir tek burası değil, burada var, yukarıda var, her yerde yıkılacak. Boş niye bekletiliyor? Bakın şu anda benim aracım tam önünde. Yani herhangi bir şey olsa, bir can kaybı olsa nasıl olacak? Yani mümkün değil, böyle bir kanun olmaz. İçi boşaldı, hemen yıkacaklar. Giriyor tinerciler, giriyor başıboş insanlar yakıyor. Yan binaya sıçrasa orada insanlara bir şey olsa ne olacak? Kadıköy'ün göbeği burası. Burada ilgililer gelip hiçbiri mi ilgilenmiyor? Yani burada gelip de bu kadar insanların yaşadığı bir yerde böyle etrafını bir demir çevirip, sadece demirle kapatıp sorun çözüldü mü oluyor yani?" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.