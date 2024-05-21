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İstanbul'da liseliler kavgasında kan aktı! Yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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İstanbul’da liseliler kavgasında kan aktı! Yaralılar var

Dehşet olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre, liseli öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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